Черкесск, 7 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отправлен в отставку первый заместитель руководителя Следственного управления СКР по региону генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Его увольнение связывают с арестом сенатора Рауфа Арашукова, пишет Life.

Ian Burt Увольнение

Высокопоставленный следователь был другом подозреваемого в двух убийствах и других преступлениях и, по мнению родных убитых, влиял на то, что расследование ведется с 2010 года, но виновные до сих пор не названы. По данным СМИ, в настоящее время в Центральном аппарате СК РФ проверяется информация о том, что Булатов тормозил следствие, используя свое служебное положение.

Напомним, вчера, 6 февраля, сообщалось о том, что из Карачаево-Черкесии были вызваны в Москву на допрос несколько крупных чинов из СКР и МВД. Среди них называлось имя Казбека Булатова и начальника центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.

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Стоит отметить, что официально информация об увольнении Казбека Булатова пока не подтверждена. На сайте СКР по КЧР он все еще числится в списке руководства. По официальным данным, он работает в органах прокуратуры с 1994 года. В 2007 году назначен заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ, лишили его депутатской неприкосновенности и арестовали.

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