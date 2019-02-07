Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад, Кевин Хейз и Филип Хитил. Российский нападающий Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

В составе «Бостона» точные броски на счету Дэнтона Хайнена, Давида Пастрняка и Патриса Бержерона.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Решающий бросок исполнил защитник Тони Деанджело.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 53 матчах. «Бостон» идёт на восьмом месте, в активе команды 66 очков в 54 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0).

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