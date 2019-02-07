Сеул, 7 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Южной Корее растет спрос на готовую продукцию, такую как рис и каши, сообщает TV Chosun с ссылкой на министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Согласно документу, опубликованному 6 февраля министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства совместно с исследовательским институтом Korea Rural Economic Institute, розничные продажи риса и каши в ноябре 2018 года составили 353 млрд вон (~$315,3 млн), что на 8,5% больше, чем в 2017 году.

Известно, что чаще всего готовую продукцию покупали семьи, состоящие из пяти и более человек, средний чек составил 8,617 вон (~$7,7), что на 59,3% больше, чем год назад. А сумма, которую тратят семьи, чей возраст больше 40 лет, составила 5,903 вон (~$5,27), что также на 36,5% больше, чем в 2017 году.

Как заявили представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, продажи готового риса и каш в 2019 году будет расти и, возможно, достигнет 420,1 млрд вон (~$375,2 млн).