Торонто, Канада, 7 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Хоккей

В составе «Торонто» шайбы забросили Зак Хайман, Андреас Юнссон, Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райлли.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Магнус Пяаярви. Также точные броски на счету Мэтта Дюшейна и Тома Шабо.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 69 очков в 53 матчах. «Оттава» идёт на 31-м месте, в активе команды 43 очка в 53 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2).

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