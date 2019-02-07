Магадан, 7 февраля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Магаданской области превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю с 28 января по 3 февраля количество заболевших выросло в регионе на 68,1%, в областной столице Магадане — на 62%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора Колымы.

(сс)GDJ Вакцина

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Эпидпорог превышен во всех возрастных группах, кроме тех, кто в возрасте 15 лет и старше. Причина заболеваемости — циркуляция вирусов гриппа А (H1N1)09 и (H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии. В регионе действуют ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения вирусов.

Жителям региона в Роспотребнадзоре рекомендуют после посещения общественных мест мыть руки и лицо с мылом, орошать солевым раствором носовые ходы, а также ходить в места массового посещения людей с убранными волосами, так как распущенные могут переносить вирус на лицо. Тем, кто может заразить окружающих, рекомендуется носить маски, прикрывать рот при кашле и чиханье, воздержаться от рукопожатий и поцелуев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли почти 2,7 тыс. школ и 816 детских садов. Решение о прекращении занятий принималось, когда число отсутствующих детей превышало 20%.