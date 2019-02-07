Челябинск, 7 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Во всех школах Челябинска 7 февраля отменены занятия. Не учатся учащиеся всех классов первой и второй смены, сообщили журналистам в администрации города.

Горбатов К. И. Зимний пейзаж с церковью. 1925

Как и 5−6 февраля, причиной отмены занятий стала низкая температура воздуха. Сейчас в Челябинске минус 28 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по причине морозов занятия также отменяли 5 и 6 февраля. Столбик термометра последние дни опускается до отметки минус 30 и ниже градусов.