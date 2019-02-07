Нью-Хейвен, США, 7 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Эволюции человека, вероятно, способствовал жир, следует из результатов исследования доцента кафедры антропологии Йельского университета Джессики Томпсон, 5 февраля опубликованных на сайте университета.

Охота на мамонта

«Наши предки, вероятно, начали употреблять жир 4 миллиона лет назад», — говорит Джессика Томпсон

«Резервуары жира в длинных костях туши животных были огромным калорийным пакетом на низкокалорийном ландшафте. Это могло быть тем, что дало древнему человеку то преимущество, которое ему было необходимо для запуска цепи эволюции», — сообщает антрополог.

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