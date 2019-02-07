Хмельницкий, Украина, 7 февраля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Житель одного из сёл Полонского района Хмельницкой области обнаружил в кустах возле пастбища три мешка, в которых находились ручные гранаты, заявили в пресс-службе нацполиции Хмельницкой области, сообщил 6 февраля официальный сайт ведомства.

Hm.npu.gov.ua Найденные гранаты

Мужчина вызвал правоохранителей, которые изъяли 185 корпусов гранат типа РГД-5 и 280 запалов УЗРГМ-2.

Полиция устанавливает владельца боеприпасов.

«Этого добра хватило бы на маленькую войну», — прокомментировал находку первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил мужчину, нашедшего гранаты, за проявленную бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские правоохранители задержали на границе между Украиной и Донбассом водителя, который пытался вывезти на Украину две тротиловые шашки общим весом 800 грамм.

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