Стокгольм, 7 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. За последние годы боеготовность Вооруженных сил России значительно возросла, а российские военнослужащие все активнее тренируются вести полномасштабную войну, об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Так, аналитики приводят в пример учения «Запад — 2017» и «Восток — 2018». В первом случае были задействованы около 100 тыс. военнослужащих, во втором в три раза больше — 300 тыс. военных.

«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», — считают авторы исследования.

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Кроме того, уверены аналитики, выросшая в последние годы боеготовность России позволит ее армии перейти от мирного к военному времени в самые кратчайшие сроки. При этом за состоянием армии постоянно следит президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин, отмечается в исследовании.

Напомним, в Москве не раз отмечали, что Россия наращивает боевую мощь для собственной безопасности. В декабре Путин заявил, что Россия сделала прорыв в развитии новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире, — оно заставит задуматься привыкших к «милитаристской риторике».

Глава государства также отметил продолжение наращивания у российских границ военного потенциала НАТО в 2018 году. Необходимо анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире, заявил он.

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