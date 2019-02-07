В США не верят в вооружение РФ; на Украине крадут подарки США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине подаренные американцами военные тепловизоры украли со склада;
- Госдеп США не верит в «Посейдон»;
- В ожидании российско-грузинского коридора находится Армения;
- Госдума узаконит использование для личных нужд солнечных панелей;
- Вернуть три копейки потребовал Пенсионный фонд от пожилого челябинца.
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