Луганск, 7 февраля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 7 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

ВСУ обстреляли позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское, Желобок, Золотое-5, Смелое и Сокольники.

В направлении посёлков Голубовское, Желобок и Золотое-5 украинские боевики выпустили десятки гранат из АГС, РПГ и СПГ, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

По населённому пункту Смелое прилетело пять мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм, а по посёлку Сокольники — девять мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм. Обстрелы велись с позиций ВСУ, расположенных в районе посёлка Крымское.

В результате обстрелов потерь среди военных и гражданского населения, а также разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ семь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 50 единиц различных боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН признали Украину одной из самых опасных стран мира. Третий год подряд в Донбассе больше всего людей подрывается на противопехотных минах. За годы гражданской войны жертвами мин стали около 2,5 тыс. человек.

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