Берлин, 7 февраля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Гертой» в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

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В составе «Баварии» дубль оформил полузащитник Серж Гнабри, ещё один гол забил Кингсли Коман. У «Герты» отличились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.

Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Кубка Германии.

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