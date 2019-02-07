Москва, 7 февраля, 2019, 05:26 — ИА Регнум. В том, что в Прибалтике вырезали евреев во время Второй Мировой войны, виноваты в том числе и коммунисты, в чьих рядах были евреи, заявил директор открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Еврейское гетто в Каунасе

По словам Амнуэля, советские войска поставили мировой рекорд по скорости обращения против них стран Прибалтики: «в 1941 году советские войска встречают с цветами, год проходит с небольшим — и ненависть к советским войскам…» в антинемецкой среде.

На просьбу телеведущего Владимира Соловьёва напомнить, как быстро прибалтийские страны стали «юденфрай» (нацистское понятие, означающее «очищение от евреев» путем полного уничтожения), Амнуэль поспешил заявить, что ничего подобного не было, а если и было, то только в Эстонии. При этом, со слов оратора, в уничтожении евреев, факт которого он нехотя признал, виноваты сами коммунисты, в чьих рядах были евреи.

«А почему это было? Потому что уравнение «коммунист, комиссар, еврей» возникло. И в этом во многом беда не только нацистской пропаганды, но, к сожалению, и советской пропаганды», — заявил Амнуэль

Ведущий Владимир Соловьёв поспешил отреагировать на это оскорбительное для русского и еврейского народов, а также для всех антифашистов высказывание, которое, по его оценке — не что иное, как апологетика гитлеризма.

«Я слышал много оправданий антисемитизма, но это, пожалуй, заслуживает своей награды. Это не просто подленькое оправдание антисемитизма, это типичный нацизм, именно это говорил Гитлер. Поздравляю, вы солидаризировались с Гитлером. Это всегда происходит с антикоммунистами, и от этого вам уже никогда не отмыться!» — заявил телеведущий.

Напомним, что это не первое подобное высказывание Амнуэля, которое вызывало общественное негодование. Так, в феврале 2018 года директор открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль заявил, что нацистский концентрационный лагерь Саласпилс, где у детей выкачивали кровь досуха и проводили бесчеловечные опыты, вовсе не концентрационный, а чуть ли не санаторий, где у детей «всего лишь забирали кровь» для нужд солдат Третьего Рейха.

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Высказывание Амнуэля является очередным и далеко не единственным подтверждением слов лидера движения «Суть Времени» Сергея Кургиняна о том, что за спиной современных российских и не только либералов стоят откровенные нацисты, а антикоммунизм — это идеология, необходимая для оправдания нацизма.

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Другим недавним примером может послужить политолог Александр Сытин, который в эфире все того же ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что ему тяжело присутствовать на «еврейском междусобойчике», а также попросил не мешать Европе в целом и Германии в частности выстраивать свой базовый миф на основе гитлеризма. А украинский эксперт заявил, что нападение Гитлера на СССР — это «крестовый поход против большевизма».

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