Вашингтон, 7 февраля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Четвертый по счету работник минюста США закончил свою работу команде спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Сообщается, что Скотт Мэйзлер завершил свою работу и предоставил собранные им данные спецпрокурору в декабре 2018 года. В настоящее время Мейзлер вернулся к выполнению своих обязанностей в уголовном подразделении американского минюста.

Однако он продолжит представлять команду спецпрокурора по специфическим вопросам, которыми он занимался в рамках расследования. Телеканал предполагает, что этот факт свидетельствует о близком завершении расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава министерства юстиции США Мэтью Уитакер заявил, что расследование Мюллера уже близко к завершению. По его словам, уже проделано 95% необходимой работы. Таким образом, в скором времени команда спецпрокурора будет готова предоставить итоговый доклад.