Лондон, 7 февраля, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается перенести повторное голосование в Палате общин парламента по соглашению, достигнутому с Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС, на конец февраля, утверждает газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Газета сообщает: представитель консерваторов в парламенте Джулиан Смит предполагает, что голосование, намеченное на 14 февраля, не состоится, так как Мэй не успеет договорится с руководством Евросоюза о пересмотре итоговой сделки по Brexit.

В настоящее время определяется новая дата голосования — не раньше 25 февраля. Подчеркивается, что перенос голосования приведет к продлению действия 50-й статьи Лиссабонского договора о Евросоюзе, который устанавливает сроки выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета написала, что британский кабмин тайно обсуждал планы переноса даты выхода страны из ЕС на восемь недель — до 24 мая. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает настаивать на запланированной дате выхода — 29 марта.