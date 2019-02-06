Болтон и Климкин обсудили «плохую» Россию и «хорошую» Украину
Вашингтон, 7 февраля, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Темы «вмешательств России» и свободных выборов на Украине обсудили помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон и украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом Болтон написал в Twitter.
«Имел продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины Климкиным, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, вмешательства России и ожидания свободных и справедливых выборов», — написал Болтон.
«Подтвердили нашу обоюдную приверженность реализации процветающей Украины, единой, свободной и мирной», — добавил он.
Напомним, на Украине идет предвыборная кампания, сами выборы президента состоятся в последний день марта.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Климкин находится с визитом в Вашингтоне. 5 февраля он также отметился в соцсетях сообщением о встрече с Болтоном, которую он охарактеризовал как «теплую» и «дружескую».