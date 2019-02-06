Вашингтон, 7 февраля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Вред от России на мировой арене обсудили помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом Болтон написал в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сезон охоты

«Сегодня я приветствовал министра иностранных дел Венгрии Сиярто в Белом доме, где мы обсуждали сотрудничество в области обороны, энергетическое разнообразие, противодействие российскому пагубному влиянию и поддержание нашей железной приверженности НАТО», — написал Болтон.

По его оценке, встреча стала «отличным предварительным смотром» целей Вашингтона и Будапешта на 2019 год и «поездки госсекретаря США Майка Помпео на следующей неделе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля венгерский посол в России Норберт Конкой выразил готовность властей этой страны получать российский газ через газопровод «Турецкий поток».

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Напомним, в конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политика Будапешта в отношении Москвы и Пекина будет нейтральной, а не проамериканской.