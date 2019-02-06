Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге был признан самым комфортным для пассажиров в России. Ему присвоена премия «Воздушные Ворота России», сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Pulkovoairport.ru Новый терминал аэропорта «Пулково»

Сообщается, что награду аэропорт получил на церемонии награждения, проходившей на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. По словам директора компании Владимира Якушева, столь высокая оценка со стороны пассажиров является лучшей наградой, которую может получить воздушная гавань. Он добавил, что руководство «Пулково» продолжит улучшать инфраструктуру и внедрять новые проекты и услуги.

Отметим, что «Пулково» уже третий год подряд получает эту награду. Впервые самым комфортным аэропортом России он был признан в 2016 году.