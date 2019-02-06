Москва, 7 февраля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Правительство Москвы намерено выделить 15,6 млрд рублей на современные технологии для лечения рака, говорится в распоряжении столичного мэра Сергея Собянина, опубликованного на сайте городской мэрии.

Согласно документу, департамент здравоохранения Москвы получит из резервного фонда 15,6 млрд рублей. Средства будут направлены на повышение качества оказания помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе и с использованием современных технологий и передовых методов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову и главу департамента финансов Елену Зяббарову.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минздрава РФ, опубликованным 5 февраля, в мире живут около 43,8 человек с онкологическими заболеваниями.