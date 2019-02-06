Вашингтон, 7 февраля, 2019, 01:18 — ИА Регнум. «Молчание» российского президента Владимира Путина по поводу дестабилизации в Венесуэле агентство Bloomberg расценивает как признак сомнения Кремля в президенте Боливарианской Республики Николасе Мадуро.

Kremlin.ru Владимир Путин

Bloomberg делает свои выводы, ссылаясь на «два источника в Кремле». По мнению автора публикации на сайте агентства, аргументами против Мадуро являются позиция венесуэльской армии, которая не подавляет протесты, и экономический коллапс в Венесуэле.

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Отметим, что российское руководство поддержало Мадуро сразу же после того, как американцы признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и.о. президента, которым он сам себя назначил. Мадуро высказал благодарность в адрес Москвы.

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