Тамбовская область, 20 мая, 2003, 20:45 — ИА Регнум. 7 июня в Тамбове состоится первый этап Всероссийской благотворительной программы помощи беспризорным подросткам, детям-наркоманам и токсикоманам, детям из кризисных семей "Звезды рэпа - детям улиц". В фестивале примут участие около десятка музыкальных групп из Москвы, Самары, Волгограда, Воронежа и Липецка. Организаторы рассчитывают, что фестиваль соберет не менее 3 тысяч зрителей. Стоимость фестивальных билетов - 150 рублей, средства от их продажи будут направлены на оказание адресной помощи беспризорным подросткам, детям из кризисных семей, наркоманам и токсикоманам. Разработчиком и исполнителем фестивальной программы в Тамбове выступило региональное отделение общественной организации "Общероссийский Союз инвалидов внутренних войск, Вооруженных сил, пограничных войск, служб безопасности, спорта и правоохранительных органов".

Далее, как планируют организаторы, фестивали хип-хоп культуры пройдут в Москве, Сочи, Воронеже, Волгограде, Самаре, Владивостоке и других городах России.