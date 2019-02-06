Вашингтон, 6 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. В государственном департаменте США заявили, что «не доверяют российской пропаганде», когда оценивают потенциальные способности российского беспилотного ядерного подводного аппарата «Посейдон». Соответствующее заявление сделала сегодня, 6 февраля, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

Советский плакат. 1948

«Перед нами полный спектр угроз России и других. Важно помнить, что у нас сильнейшая армия в мире: была, есть и будет… Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных», — сказала Томпсон, отвечая на вопрос об оценке угрозы со стороны российской системы «Посейдон».

Также Томпсон напомнила о том, что президент США Дональд Трамп обещал американцам защиту от любых угроз, чего бы это ни стоило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе завершились ключевые испытания ядерной торпеды «Посейдон». Аппарат, способный маневрировать как по глубине, так и по курсу, смог разогнаться до 200 км/ч, находясь под водой. «Посейдон» может быть оснащен ядерной боеголовкой большой мощности.