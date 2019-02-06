Полиция Нидерландов застрелила мужчину у здания Центробанка
Амстердам, 6 февраля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Полиция застрелила мужчину у здания Центрального банка Нидерландов в Амстердаме, 6 февраля передает агентство Reuters.
Floris Oosterveld
Полиция Нидерландов
По сообщениям очевидцев, полицейские сделали около 20 выстрелов. По всей видимости, мужчина был убит. Причина стрельбы и личность погибшего неизвестны.
Район происшествия был оцеплен службами безопасности. На месте работают полицейские и врачи скорой помощи.
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