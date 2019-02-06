Куру, Франция, 6 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Старт ракеты «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb назначен на 22 февраля. Об этом сообщил президент компании — оператора пуска Arianespace Грег Уайлер в своём микроблоге в Twitter.

Ruscosmos.ru Ракетоноситель Союз

Роскосмос в 2015 году заключил контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 572 спутников связи. Британская компания планирует создать на орбите группировку спутников, которые обеспечат широкополосный интернет для пользователей по всему миру.

Как ожидается, запуск аппаратов будет осуществляться с помощью российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

31 января сообщалось, что специалисты НПО имени Лавочкина, на котором был произведён разгонный блок, отправились на космодром Куру для проведения дополнительных испытаний.