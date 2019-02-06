Кабул, 6 февраля, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Стороны, участвовавшие в межафганской конференции в Москве, договорились о следующей встрече в столице Катара, сообщает 6 февраля ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Все стороны, участвовавшие в конференции в Москве, договорились провести следующую встречу по мирному урегулированию в Дохе», — цитирует ТАСС заявление участников межафганских переговоров.

Напомним, центральными вопросами конференции стали переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сроки вывода американских военных из Афганистана.

На этом фоне госдеп США сделал 6 февраля заявление о том, что сокращения американского военного присутствия в Афганистане Вашингтон никому не обещал.