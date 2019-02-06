Москва, 6 февраля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опрометчиво приписал заслугу экономического роста в стране за последние два годы полностью на свой счёт, из-за чего сам себе создал серьёзные политические риски на новый срок. Об этом 6 февраля заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это речь, которая является образцом умения заболтать проблему. Вот действительно заболтал. А перед ним стоит очень серьёзная ситуация, которая сложилась в Америке. Потому что при Трампе (идёт экономический рост) — но не благодаря Трампу и не благодаря его государственной политике», — заявил Васильев.

«Трамп и те силы, которые с ним пришли, действительно дали свободу рыночным силам. И эти два года эти рыночные силы при Трампе. Он отпустил вожжи, пусть рынок сорганизуется, и рынок сработал. Но рынок сегодня идёт на подъём, завтра идёт, может быть, на спад. И те прогнозы, которые есть, могут в 2019 или 2020 году, могут стать периодом спада», — подчеркнул он.

По его словам, будучи уверенным в правоте своего дела, президент США фактически стал заложником экономической конъюнктуры, предпосылки которой были заложены ещё до президентского срока Дональда Трампа.

Американский президент не отделяет восходящую фазу экономического цикла последних лет от собственной бурной деятельности на посту президента, о чём свидетельствует отсутствие в его речи даже намёков на какой-либо «кризисный сценарий» и меры поддержки экономики в случае её торможения или даже спада. Вместо этого Трамп фактически выступил с чисто «предвыборной» речью, в которой пообещал новые прорывы.

«Эта речь его очень хорошо показала, что вместо того, чтобы дистанцироваться, он прямо связал свою политическую судьбу с перепадами экономической конъюнктуры. Пойдёт вверх экономика — пойдут вверх и политические акции Трампа. Но если там что-то произойдёт — то, по существу, я не увидел никаких спасательных поясов», — заключил политолог.

Напомним, что в ходе своего обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп заявил о том, что экономика США является «предметом зависти всего мира», и заверил, что благодаря его администрации страна переживает экономический бум.

«После двух лет интенсивного роста нашей экономике может позавидовать любая страна в мире, у нас самые мощные в мире вооружённые силы, и Америка побеждает каждый день», — отметил он.

Президент пообещал, что экономический рост США продолжится и вскоре страна займёт господствующее положение в высоких технологиях. По его словам, в 2019 году астронавты «полетят в космос на американских ракетах».