Лондон, 6 февраля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировала заявления главы Европейского совета Дональда Туска, пожелавшего инициаторам Brexit гореть в аду, 6 февраля передает агентство Reuters.

European People's Party Дональд Туск

«Вопрос в том, считает ли Дональд Туск использование такого языка полезным», — заявили журналистам в пресс-службе Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 февраля Туск заявил, что надеется увидеть «специальное место в аду» для инициаторов выхода Великобритании из ЕС.

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