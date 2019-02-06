Генуя, Италия, 6 февраля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Власти Италии выступили против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и поддержали предложение министра иностранных дел Лаврова о необходимости всеохватных переговоров и международном посредничестве. Об этом сегодня, 6 февраля, в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

MARQUINAM Политический кризис в Венесуэле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва всячески поддерживает инициативы по урегулированию ситуации в Венесуэле на основании диалога между всеми политическими силами. Что касается военного варианта решения вопроса, который рассматривают США, то это подрыв основ международного права, подчеркнул Лавров.

«Конечно, мы абсолютно против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», — заявил Пикки.

Однако проблема в том, что большинство стран Запада признают легитимными только выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, но не признают выборы президента Венесуэлы, которые прошли в мае 2018 года. Тем не менее Италия поддерживает предложение Лаврова.

«Мы оценили недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о предложении международного посредничества и поиске дипломатического решения кризиса», — сказал замглавы МИД Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы заявили о том, что Россия должна стать посредником в разрешении политического кризиса, который сейчас разворачивается в Венесуэле.