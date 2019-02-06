* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 февраля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Сроки вывода войск США из Афганистана до сих пор не определены, заявил 6 февраля журналистам глава делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на межафганских переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

DVIDSHUB Американские солдаты

По его словам, сроки вывода контингентов США из Афганистана обсуждаются на переговорах, но конкретных решений не выработано.

Решения по срокам вывода американских войск из Афганистана пока нет, заявил глава делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на межафганских переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

«Американские силы должны уйти как можно скорее, сроки пока не определены, нет договоренностей, мы ведём переговоры», — сказал Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что вывод американских войск станет для них сигналом для активного обсуждения афганского политического урегулирования.