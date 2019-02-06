Чебоксары, 6 февраля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В Аликовском районе Чувашии хотят Дом ветеранов перепланировать под многоквартирный дом. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком выступает администрация Аликовского района.

«Предмет электронного аукциона: «Перепланировка Дома для ветеранов под 6-квартирный дом по ул. Парковая, д.3а, в селе Аликово», — отмечается в документации.

Начальная стоимость контракта составляет 2 440 212 рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета. Согласно документу, работы по перепланировке здания должны быть завершены до 1 июля 2019 года.

Ранее в Аликовском районе работали три дома для ветеранов.

Отметим, в прошлом году в местной прессе сообщалось, что по всей Чувашии закрываются маломестные стационарные учреждения. В частности, в 2018 году дома престарелых закрылись в Вурнарском, Козловском, Красноармейском и Красночетайском районах — на тот момент в республике насчитывалось порядка 30 стационаров, до 2021 года должно остаться 15. Региональные власти заявляют, что упор сделан на стационарное замещение, то есть помощи на дому.