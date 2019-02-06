Стамбул, Турция, 6 февраля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и ещё шестеро пострадали в результате обрушения жилого дома в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам губернатор города Али Ерликайя.

anhot Рзрушенный дом

По его словам, на данный момент из-под завалов рухнувшего здания удалось вытащить трёх человек. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.

Сообщается, что в целях предосторожности были эвакуированы жители двух прилегающих зданий.

Напомним, днём 6 февраля в Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом. Причина произошедшего на данный момент не установлена. По предварительным данным, взрыва в здании не было.

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