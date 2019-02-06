Вашингтон, 6 февраля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Согласно данным NASA, 2018 год не смог побить температурные рекорды 2016 года, однако он всё равно вошел в четверку самых жарких сезонов за всю историю метеонаблюдений. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил представитель NASA Гэвин Шмидт на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

По данным NASA, 2018 год стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Последствие такого повышения температуры уже можно увидеть и ощутить — это и потопы у берегов США, а также волны жары и необычно высокий уровень осадков. Кроме того, NASA констатирует серьезные сдвиги в экосистемах.

Установлено, что начиная с 2015 года средние температуры на Земле постоянно устанавливали новые рекорды почти каждый месяц, превышая норму на 1−1,5 градуса Цельсия.

Наиболее серьезная ситуация была в первые пять месяцев 2016 года, когда типичные температуры в Арктике и некоторых регионах России были выше климатической нормы на 5−9 градусов.

Сперва предполагалось, что температурные рекорды 2015 и 2016 связаны с климатическим феноменом Эль-Ниньо, чей необычно высокий уровень активности разогревал воды Тихого океана три года назад. Однако после 2016 года эффект Эль-Ниньо пошел на спад, но температурные рекорды от этого не стали меньше и не сильно уступали рекордам 2015 и 2016 года.

Что касается 2018 года, то средняя температура на Земле превысила типичные значения для XX века примерно на 0,83 градуса Цельсия.