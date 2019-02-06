NASA: 2018 год вошел в четверку самых жарких лет за всю историю наблюдений
Вашингтон, 6 февраля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Согласно данным NASA, 2018 год не смог побить температурные рекорды 2016 года, однако он всё равно вошел в четверку самых жарких сезонов за всю историю метеонаблюдений. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил представитель NASA Гэвин Шмидт на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда.
По данным NASA, 2018 год стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Последствие такого повышения температуры уже можно увидеть и ощутить — это и потопы у берегов США, а также волны жары и необычно высокий уровень осадков. Кроме того, NASA констатирует серьезные сдвиги в экосистемах.
Установлено, что начиная с 2015 года средние температуры на Земле постоянно устанавливали новые рекорды почти каждый месяц, превышая норму на 1−1,5 градуса Цельсия.
Наиболее серьезная ситуация была в первые пять месяцев 2016 года, когда типичные температуры в Арктике и некоторых регионах России были выше климатической нормы на 5−9 градусов.
Сперва предполагалось, что температурные рекорды 2015 и 2016 связаны с климатическим феноменом Эль-Ниньо, чей необычно высокий уровень активности разогревал воды Тихого океана три года назад. Однако после 2016 года эффект Эль-Ниньо пошел на спад, но температурные рекорды от этого не стали меньше и не сильно уступали рекордам 2015 и 2016 года.
Что касается 2018 года, то средняя температура на Земле превысила типичные значения для XX века примерно на 0,83 градуса Цельсия.