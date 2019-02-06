Магнитогорск, Челябинская область, 6 февраля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В Магнитогорске на месте разрушенного рано утром 31 декабря седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса появятся 39 белых птиц, взмывающих в небо. Эскизы предполагаемого благоустройства территории опубликованы на портале администрации города.

Magnitogorsk.ru На месте трагедии появятся взмывающие в небо птицы

Проект благоустройства площадки разработало городское управление архитектуры и градостроительства. При этом были учтены мнения местных жителей. В мэрии уточняют: проект будет дорабатываться. На следующей неделе представители горадминистрации и жильцы встретятся в школе №14, где и планируется внести правки в имеющиеся эскизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обрушении седьмого подъезда дома на Карла Маркса, 164 погибли 39 человек. Среди них оказались шестеро детей.

Также аварийным был признан восьмой подъезд. Его и остатки седьмого было решено снести. Сейчас на месте идут работы по демонтажу.

Как пояснили в мэрии, жильцы пятого, шестого, девятого и десятого подъездов на период демонтажных работ расселены. Граждане, которые живут в этом доме, но хотят переехать, смогут это сделать. Чиновники окажут им необходимую помощь. При этом расселять силой никого не будут.