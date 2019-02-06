Москва, 6 февраля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» предлагает президиуму Генерального совета выступить с инициативой о приравнивании членов совета дома, которыми, в основном, являются пенсионеры, к перечню льготников, которые освобождены от уплаты страховых взносов. С таким заявлением выступил координатор партийного проекта, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

С данной законодательной инициативой выступит президиум Генерального совета Партии.

«К нам обратились активисты Удмуртии и Ульяновска и рассказали, что в регионах стала складываться практика вызова в налоговые службы членов советов, зачастую являющихся пенсионерами, и председателей советов домов, которым по инициативе собственников выплачивается вознаграждение. Напомню, что Жилищный кодекс предусматривает возможность таких выплат. И налоговые службы, помимо уплаты 13% подоходного налога, требуют уплаты страховых взносов в размере еще 30,2%. В противном случае выставляются большие штрафы», — отметил он.

Он рассказал, что зачастую полученное небольшое вознаграждение расходуется чаще всего не на личные цели, а на организационные.

«По сути эти траты идут на управление домом, взаимодействие с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, контроль качества работ. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу и предлагаем президиуму Генсовета партии обратиться с ней во фракцию «Единой России» в Госдуме», — заявил координатор партийного проекта.

Он добавил, что многие председатели советов домов являются пенсионерами, и из-за системы с уплатами страховых взносов лишаются индексации пенсии.

«Мы считаем необходимым приравнять такую категорию граждан как председатели домов и члены советов домом к перечню льготников, предусмотренных Налоговым кодексом», — подчеркнул Александр Козлов.

По его мнению, возможность выплачивать вознаграждения по решению общего собрания собственников — это одна из стимулирующих мер для развития советов домов.

«Именно эти люди лучше всего знают проблемы домов и контролируют работы по обслуживанию и ремонту домов так, чтобы они были качественными и удовлетворили всех собственников, чтобы дом находился в надлежащем состоянии», — заключил он.