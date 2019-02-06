Вашингтон, 6 февраля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Послание президента США Дональда Трампа конгрессу представляло собой микс страха, угроз и бескомпромиссности, убежден конгрессмен Алан Лёвенталь. Комментируя на своей странице в «Твиттере» выступление президента, Лёвенталь пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы увидели послание страха и разногласий от президента Трампа, обернутое тонким шпоном вежливости. Он не смог предложить никакого компромисса в отношении безопасности на границе, он угрожал безрассудной гонкой ядерных вооружений, и он избегал любого упоминания об угрозе изменения климата.

Здесь, в Конгрессе, мы можем реагировать на эту темноту только позитивной повесткой дня. Мы продвигаемся вперед со слушаниями по борьбе с изменением климата и с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия. Мы будем работать, чтобы обеспечить хорошее медицинское обслуживание для каждого американца и предложить всеобъемлющий план инфраструктуры. Мы будем продолжать борьбу за честные выборы. Наши следователи будут продолжать соблюдать закон и раскрывать правонарушения, независимо от того, что говорит президент. И мы можем ответственно обезопасить нашу границу без клеветы на мигрантов».

Напомним, обсуждая послание Трампа, демократы конгресса высказали самую жесткую критику в довольно свободных выражениях. Так, конгрессмен Тед Лью обвинил президента в том, что он не уважает граждан, держа их «за идиотов», а один из главных оппонентов Трампа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, предлагая свою версию описанных Трампом событий, уверила его, что американцев «не одурачить».