Каракас, 6 февраля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В венесуэльском городе Валенсия перехвачена партия оружия и боеприпасов, нелегально ввезенного из США, сообщил 6 февраля замминистра гражданской обороны и безопасности Венесуэлы Эндес Паленсия на своей странице в «Твиттер».

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Изъяты 19 штурмовых винтовок, более сотни магазинов для них, оптические прицелы и средства связи. По мнению служб безопасности, это лишь малая часть нелегально завезенного в Венесуэлу оружия.

По одной из версий, оружие предназначалось для боевиков, подготовленных в интересах подконтрольной США оппозиции сотрудниками американского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается попытка захвата власти самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуайдо, которого напрямую поддерживают США и их сателлиты.