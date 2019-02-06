Москва, 6 февраля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя BMW в Российской Федерации компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 28 631 автомобиль марки BMW, проданных в России, из-за возможных проблем с радиатором системы рециркуляции отработавших газов. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

BMW

Уточняется, что отзыву подлежат 19 919 автомобилей серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, которые были реализованы на российском рынке в период с 2011 года по 2015 год, а также 8712 автомобилей серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, которые были реализованы в России с 2014 года по 2016 год.

Выяснилось, что радиатор системы рециркуляции отработанных газов может быть негерметичным. Это может привести к воспламенению отложений сажи и масла и к локальному обгоранию системы выпуска.

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» проинформирует всех владельцев вышеупомянутых автомобилей и попросит их предоставить бракованные машины в ближайший дилерский центр BMW для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.