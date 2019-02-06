Усть-Лабинск, Краснодарский край, 6 февраля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Обыски по месту жительства и месту работы главы Усть-Лабинского района Краснодарского края проведены правоохранительными органами 6 февраля в рамках расследования уголовного дела о предоставлении квартир детям-сиротам в бывших бараках для заключенных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Следователь также осмотрел квартиры, которые были ранее выделены администрацией района для детей-сирот — при осмотре в помещениях было зафиксировано наличие плесени. Один из жильцов также сообщил следствию о том, что в адрес администрации ими подавались коллективные жалобы об устранении имевшихся нарушений, но ответы на них так и поступили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района было возбуждено по статье о превышении полномочий. По данным следствия, администрация закупила за 9,4 млн рублей квартиры для детей-сирот, которые по факту оказались помещениями в бараках для заключенных и не соответствовали санитарно-техническим нормам. Между тем в администрации района объясняют, что данные закупки были проведены еще до вступления в должность действующего главы района. В местных СМИ, между тем, вспоминают, что в конце января губернатор Вениамин Кондратьев потребовал от главы района Николая Артющенко покинуть пост. Тот написал заявление об отставке, но позже отказался увольняться.