Вашингтон, 6 февраля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Международный валютный фонд одобрил перечисление $2 млрд «помощи» Египту, 6 февраля передает агентство Associated Press.

МВФ. Вашингтон

Одобренный транш будет являться последним из средств кредита в $12 млрд, согласованных между МВФ и Египтом в 2016 году.

Власти Египта уже провели в стране большую часть «болезненных» экономических реформ, рекомендованных МВФ.

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