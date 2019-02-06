Москва, 6 февраля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Виктора Януковича, который признал себя обманутым министрами иностранных дел Европейского союза.

Igor Kruglenko Виктор Янукович

«Янукович заявил, что лидеры ЕС его обманули, «кинули, как лоха». Жёсткая, но вполне справедливая самооценка», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков задался вопросом: «А с чего он взял, что его будут беречь, если его западные «партнёры» сразу поддержали майдан и курс на его смещение?»

«Как говорится, не обманывайтесь и обмануты не будете», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что был обманут во время заключения соглашения со сторонниками майдана в феврале 2014 года.

«Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, — меня кинули, как лоха», — сказал экс-президент Украины.