Вашингтон, 6 февраля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп надеется прекратить «бесконечную войну» в Афганистане, 6 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

«Великие нации не должны вести бесконечные войны», — заявил Трамп в послании «О положении страны».

Трамп отметил, что «прогресс в переговорах» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поможет «сократить присутствие» США в регионе и «действительно сосредоточиться на борьбе с терроризмом».

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