Иркутск, 6 февраля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Иркутской области пассажир автобуса смог предотвратить дорожно-транспортное происшествие после внезапной смерти водителя. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

AngelikaGraczyk Кабина автобуса

Инцидент произошел в городе Шелехов, расположенном рядом с Иркутском. Водителю автобуса неожиданно стало плохо, он потерял сознание и отпустил руль, после чего автобус начал съезжать с дороги.

Один из пассажиров — бывший сотрудник полиции Сергей Кузьмин — быстро оценил ситуацию и бросился к рулю. Кузьмин смог удержать автобус на дороге, и с помощью других пассажиров они остановили автобус.

Водителю вызвали карету скорой помощи. Пассажиры пытались оказать водителю первую помощь до прибытия медиков, однако это не помогло. Прибывшие врачи констатировали смерть 63-летнего водителя.

Про Кузьмина известно, что он прослужил в органах внутренних дел 27 лет и дослужился до звания подполковника. В 2004 году он ушел на пенсию с должности начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району.