Дамаск, 6 февраля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на турецкие СМИ сообщил об увеличении присутствия США в Сирии. Речь идет о большой колонне грузовиков, которая недавно пришла на северо-восток страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел США. Ирак. Сирия. Ливия

Колонна двигалась из Ирака через пограничный пункт Сималка на сирийско-иракской границе. Она прибыла 5 февраля в центр материально-технического обеспечения вооруженных сил США, который размещается в населенных пунктах Хараб Ишк и Сиррин.

В составе колонны находилось около 150 грузовиков, которые перевезли в том числе бронеавтомобили «Хамви», пикапы «Тойота», мобильные генераторы и строительное оборудование.

Местные наблюдатели отмечают, что не принималось никаких мер маскировки, чтобы скрыть характер грузов. Видео о движении данной колонны доступно в интернете. Турецкие СМИ приходят к выводу, что США по-прежнему поддерживают Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников.

Следует заметить, что на днях президент Турции Реджеп Эрдоган дал курдским формированиям несколько недель на то, чтобы выйти из Манбиджа, пригрозив началом военной операции. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.