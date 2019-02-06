Москва, 6 февраля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Законопроект об особых правилах проведения госзакупок по организации отдыха детей, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Пётр Иванов Детский оздоровительный лагерь

Законопроект вводит ограничения для организаций, которые могут принимать участие в конкурсе на предоставление таких услуг. Другими словами, заказчики смогут закупать такие госуслуги только с помощью проведения конкурса с ограниченным участием. С помощью таких нововведений депутаты хотят обеспечить надлежащий уровень безопасности, педагогическо-воспитательной работы, медицинского и социального обслуживания детей.

Как рассказал ранее журналистам один из авторов законопроекта, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, такие изменения необходимы в связи с тем, что стандартные правила госзакупок не подходят для организации детского отдыха. Так, главным критерием при выборе, у кого будут закуплены эти путевки, становится цена.

«Это общая антикоррупционная норма — кто предъявил ниже цену, у того и обязан орган государственной власти или орган местного самоуправления закупки произвести. Это приводит к тому, что зачастую страдают дети, потому что выигрывают конкурсы организации, которые не способны обеспечить на должном уровне содержательную программу, безопасность детей, медицинское обслуживание и так далее», — отметил Исаев.

Поэтому, по его словам, депутаты предложили прописать в законе, что в случае с детским отдыхом в лагерях к участию в конкурсе будут допускаться только организации, которые соответствуют критериям.

«Мы вели консультации с правительством, с профильным зампредседателя правительства Татьяной Голиковой, она поддерживает данную инициативу. Мы рассчитываем принять этот закон до начала нового оздоровительного сезона, для того чтобы эта норма действовала и обеспечивала, еще раз подчеркну, в первую очередь, безопасность детей и качество детского отдыха», — подчеркнул Исаев.