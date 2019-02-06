Киев, 6 февраля, 2019, 18:36 — ИА Регнум.

Igor Kruglenko Виктор Янукович

Украина не будет просить четвертого президента Виктора Януковича оказать помощь в переговорах с Россией по вопросу обмена пленными. Об этом 6 февраля написала на своей странице в Фейсбуке депутат от Блока Петра Порошенко, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарнй подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«А лох, который подыгрывает своим фиглярством сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену. Нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, и во Львове, и на его родном Донбассе как беглеца и предателя», — отметила Геращенко.

Она призвала президента России Владимира Путина начать процесс обмена пленными, в частности забрать граждан Российской Федерации (22 россиянина), которые осуждены украинскими судами по статье «терроризм» за участие в войне на Донбассе.

«Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления— измену родине. И ждем от Путина, а не лохов-шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не у лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками… Президент Порошенко летом дважды говорил с Путиным по поводу заложников. С предложением к РФ освободить наших политзаключенных из тюрем России, освободить всех наших заложников с оккупированных территорий. Мы готовы немедленно передать РФ всех осужденных россиян— террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли. Президент и его команда делали эти предложения десятки раз», — пишет Геращенко.

Кроме того, экс-глава службы безопасности Украины, лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко считает, что беглый президент Янукович «должен сидеть или в Украине, или в международной тюрьме», передает пресс-служба политика.

Он призвал международное сообщество разработать комплекс санкций против стран, которые «скрывают на своей территории международных преступников».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Янукович заявил о готовности начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным относительно обмена пленными по формуле «всех на всех».

«Я готов при необходимости, если будет такая инициатива, переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение», — сказал Янукович.

Напомним, 24 января оболонский райсуд Киева заочнопризнал Януковича виновным за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Экс-президента приговорили к 13 годам лишения свободы. При этом суд снял с экс-президента обвинение в умышленных действиях, направленных на изменение границ Украины.