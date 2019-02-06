* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 6 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. При всех своих достоинствах Америка была и остаётся провинциальной страной, полагает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 6 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием «О положении дел в стране» на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса.

Исламисты

«Американцы свято верят в то, что они самые лучшие, самые умные и самые красивые, — сказал Хинштейн. — Они верят в то, что всё происходящее в мире происходит благодаря им. Они искренне считают, что они победили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выиграли Вторую мировую войну. В общем, всё, что есть в мире хорошего, это якобы только благодаря Америке. Всё, что есть плохого, это, понятное дело, РФ. И они продолжают [исповедовать] эту идеологию. Тем более Трамп. Специфический президент. Весьма оригинальный. Который возводит в постулат комплекс провинциализма, а Америка — провинциальная страна при всех её достоинствах».

Напомним, что в своём выступлении Трамп заявил, в частности, что экономика США «предмет зависти всего мира», что вооружённые силы Штатов «самые мощные на свете» и что «Америка выигрывает день за днём». Кроме того, Трамп пообещал, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов». Также он признался, что его «настораживают новые призывы о принятии социализма» в США и заверил, что «Америка никогда не будет социалистической страной».