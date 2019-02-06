Вильнюс, 6 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Власти Литвы собираются передать Украине в качестве военной поддержке боеприпасы для стрелкового оружия советского производства на 225 тыс. евро. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба правительства Литвы.

uzz75 Автомат Калашникова с боеприпасами

Киеву будут переданы патроны, которые предназначаются для стрелкового оружия советского производства, в частности для автоматов и пулеметов. Дело в том, что вооруженные силы Литвы уже не используют советское стрелковое оружие и боеприпасы к ним, а давно перешли на оружие военного блока НАТО.

Общая стоимость передаваемых боеприпасов оценивается в 255 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. в декабре 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с момента государственного переворота на Украине её страна выделила Киеву 13 млн евро в качестве поддержки.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта в Донбассе страны Восточной Европы, входящие в военный блок НАТО, стали активно передавать Киеву старые запасы советского вооружения.