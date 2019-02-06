Севастополь, 6 февраля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Руководство государственного предприятия «Севастопольский морской порт» продаёт и списывает имущество, заявил 6 февраля журналистам глава бюджетной комиссии Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Из неформальных источников в порту я знаю, что происходило списание оборудования, которое могло работать. Однако его списывали на металлолом. В этой связи некоторые работники порта вынуждены были уйти с должностей», — пояснил депутат.

По его словам, это можно проверить и на сайте порта в разделе «Раскрытие информации», посмотрев финансовые отчеты за 2017 год.

«Основные средства порта за год уменьшились с 709 млн рублей до 644 млн, а активы порта уменьшились с 908 млн рублей до 801 миллионов. В этой связи заявления нового руководства порта, что на госпредприятии ничего экстраординарного не происходит, неубедительны», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего гендиректора Севастопольского морского порта по статье о злостном неисполнении судебного решения. Позже появилась информация о том, что правоохранители провели обыски и выемку документов в правительстве города по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия, поскольку руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы, способствовав тем самым накоплению за предприятием долга на 80 миллионов рублей. В правительстве города заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.

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