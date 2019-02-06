Москва, 6 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Исламской Республики Иран Резой Ардаканианом и обсудил сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Россия и Иран

Новак и Ардаканиан являются сопредседателями постоянной российско-иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе телефонного разговора они обсудили подготовку к пятнадцатому — юбилейному — заседанию российско-иранской Межправительственной комиссии.

Также Новак и Ардаканиан обозначили основные направления торгово-экономических отношений между Ираном и Россией, в том числе в энергетической сфере, а также в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и ряде других отраслей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ардаканиан в ноябре 2018 года заявлял, что пятнадцатое заседание российско-иранской Межправительственной комиссии состоится в Иране во второй половине февраля 2019 года.