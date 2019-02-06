Москва, 7 февраля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, позволяющий так называемым народным инспекторам штрафовать за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), сообщает ИА REGNUM.

У таких народных зарегистрированных дружинников появится право выносить постановления о назначении административного наказания за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

В целом профильный комитет Госдумы по госстроительству поддерживает инициативу, однако указывает на необходимость ее доработки ко второму чтению.

«Представляется необходимым дополнительно обсудить перечень административных правонарушений в области дорожного движения, в отношении которых возможно привлечение к административной ответственности в случае фиксации правонарушения гражданами (в частности, распространение на нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства и иные правонарушения)», — говорится в заключении комитета на законопроект.